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الفصائل الليبية تتفق على توقيت إجراء الانتخابات

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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قال مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع في باريس إن الفصائل الليبية اتفقت اليوم الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف طاهر السني في تغريدة على تويتر ”إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات“ بحلول 16 سبتمبر أيلول.

 

ويشارك في المحادثات السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانيين متنافسين بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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