الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يغادر إلى الديار المقدسة

غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين نواكشوط مساء اليوم السبت متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام عبر رحلة مباشرة من نواكشوط الى المدينة المنورة.

وودع الفوج المكون من 500 حاج في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أحمد ولد أهل داود، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد في موريتانيا، هزاع بن زبن بن ضاوي لمطيري مصحوبا بوفد من السفارة.

وأكد وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، في جميع المراحل

وأضاف الوزير أن على الحجاج أن يستشعروا كل ما هو مطلوب منهم وأن يقرؤوا الالتزامات التي بينهم وبين الوزارة التي ستفي بكافة التزاماتها اتجاههم.

مشيرا إلى أن من أهم الالتزامات التي تم التوقيع عليها في هذا الإطار إلغاء عقد المعاش هذا العام باستثناء أيام المشاعر، وتم دفع مقابله لكل حاج على أن يتولى إعاشة نفسه.