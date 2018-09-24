القاهرة.. مشاورات سياسية بين موريتانيا ومصر

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، مشاورات مصرية – موريتانية خصصت لمناقشة الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية أن المشاورات جرت في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.

وشارك في المشاورات الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير أحمد محمود أسويد أحمد ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير محمد البدري، وبحضور السفير الموريتاني في القاهرة ودادي ولد سيدي هيب، والسفير المرشح لرئاسة البعثة الدبلوماسية المصرية في انواكشوط السفير أحمد سلامة.

وأشار بيان الخارجية الموريتانية إلى أن جولة المشاورات تناولت « مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفي ».

كما ناشق المجتمعون « الترتيبات الخاصة بالتحضير للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين »، وهي الدورة الثانية التي يسعى البلدان لعقدها قبل نهاية العام الجاري في نواكشوط.