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القمة الافريقية تتبنى مقترحا مغرييا بإنشاء مرصد للهجرة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريط  أن القمة الافريقية التي تختتم اليوم بنواكشوط، ستتبني مقترحا للعاهل المغربي محمد السادس بانشاء  مرصد افريقي لمكافحة الهجرة.

بوريطة قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط أن قضية الهجرة أصبحت تؤثر بشكل كبير على علاقة افريقيا مع شركائها.

وأضاف الوزير المغربي أن هذا المرصد ستكون مهمة العمل على دراسة ظاهرة الهجرة، من خلال التقارير التي يقدمها، كما يقترح الحلول في مسعي للحد من هذه الظاهرة التي تشهدها القارة.

وسيكون مقر هذا المرصد الافريقي في  المملكة المغربية، على أن يتم العمل على إطلاقه في اسرع وقت.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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