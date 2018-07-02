القمة الافريقية.. جلسة حول وضعية السلم والأمن

شهد اليوم الثاني من القمة الافريقية الجارية حاليا بنواكشوط، جلسة حول وضعية السلم والأمن في القارة الافريقية.

وقدم مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي، اسماعيل الشرقي، خلالها تقريرا حول وضعية الأمن والسلم في القارة الافريقية، وبؤر التوتر في مالي والساحل وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، والصومال، وليبيا، ووسط إفريقيا.

وتضمن التقرير تصورا حول الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لنزع فتيل الازمات وتخفيف التوتر في هذه المناطق بهدف وضع قواعد تنمية مستديمة تنهي انعدام الأمن في هذه المناطق.

وتختتم اليوم الاثنين القمة الافريقية 31 التي احتضنتها نواكشوط، وناقش الرؤساء فيها عدة ملفات ابرزها محاربة الفساد، والأمن واصلاح الاتحاد، والمنطقة الإفريقية الحرة.