أخباررياضة

“الكاف” يرفض إجراء مباراة ناشئي موريتانيا و المغرب في القنيطرة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” المصادقة على إجراء مباراة العودة لمنتخب موريتانيا للناشئين، أمام نظيره المغربي، ضمن تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب القنيظرة.

وتم نقل مكان المباراة، لإستاد مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، فيما تم الإبقاء على نفس تاريخ وتوقيت المباراة وهو مساء السبت المقبل .
و عين الاتحاد الإفريقي، طاقما تحكيميا من دولة جامبيا، بقيادة “بكاري كامارا”، ومساعدة “سليمان سيسي”، و”عمر جابو”، إضافة لـ”عمر سالي” كحكم رابع.
وكان لقاء الذهاب، قد انتهى قبل أسبوعين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بفوز المنتخب الموريتاني للناشئين بهدفين دون رد.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
55

سبع ملفات متأزمة أمام القمة العربية 29 بالسعودية

منذ 4 ساعات
115

الموريتاني عالي عبيد أساسيا في تشكلة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد

منذ 5 ساعات
59

موريتانيا.. نواذيب تحتضن النسخة الثامنة من ماراثونها الدولي

منذ 7 ساعات
125

موريتانيا.. اعتقالات في روصو خلال تفتيش عن الأدوية المزورة