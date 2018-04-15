“الكاف” يرفض إجراء مباراة ناشئي موريتانيا و المغرب في القنيطرة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” المصادقة على إجراء مباراة العودة لمنتخب موريتانيا للناشئين، أمام نظيره المغربي، ضمن تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب القنيظرة.

وتم نقل مكان المباراة، لإستاد مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، فيما تم الإبقاء على نفس تاريخ وتوقيت المباراة وهو مساء السبت المقبل .

و عين الاتحاد الإفريقي، طاقما تحكيميا من دولة جامبيا، بقيادة “بكاري كامارا”، ومساعدة “سليمان سيسي”، و”عمر جابو”، إضافة لـ”عمر سالي” كحكم رابع.

وكان لقاء الذهاب، قد انتهى قبل أسبوعين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بفوز المنتخب الموريتاني للناشئين بهدفين دون رد.