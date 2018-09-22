الكوليرا تواصل حصد الأرواح في نيجيريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، مصرع نحو 100 شخص في الأسبوعين الماضيين بعد انتشار وباء الكوليرا، شمال شرق نيجيريا.

وأوضح بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه « تم إحصاء 3126 حالة إصابة بالوباء في ولايتي « يوبي » و « بورنو »، مؤكدا أن الوباء « حصد 97 قتيلا في الولايتين ».

وتم إعلان انتشار الوباء قبل أسبوعين في ولاية « بورنو » مركز أعمال العنف التي يشنها مسلحو جماعة « بوكو حرام »، وحيث يعيش مئات آلاف الأشخاص في مخيمات للاجئين، وانتقل بعدها إلى ولاية « يوبي » المجاورة « حيث تم إحصاء 989 حالة في 20 سبتمبر ».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع، أن الوباء أوقع أكثر من 500 قتيل في حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر)، وأن 27 ألف شخص أصيبوا به في الأسابيع الأخيرة.

ويتسبب موسم الأمطار في انتشار الوباء الذي يعود كل عام في الفترة نفسها تقريبا في مخيمات النازحين حيث ظروف المعيشة سيئة جدا.

ومرض الكوليرا التهاب يؤدي إلى إسهال حاد ينتقل عبر طعام موبوء أو مياه ملوثة، وعلاجه سهل من خلال تعويض السوائل، لكنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات ما لم يتم تلقي علاج.

وتعد نيجيريا الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، هي البلد الأكثر تأثرا بهذا الوباء، وقد أحصيت فيها 24 ألف حالة.