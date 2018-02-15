الكونغرس الأمريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، الخطة المقدمة من الرئيس دونالد ترامب على أنها حل لمسألة الهجرة نحو الولايات المتحدة.

وفي المقابل رفض المجلس في نفس الوقت خطة أخرى مشتركة ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بخصوص مسألة الهجرة.

وتضمن الخطة المشتركة بين الحزبين حماية نحو 1,8 مليون مهاجر من “الحالمين” من خطر الترحيل من الولايات المتحدة.

وحاز مشروع القانون المشترك على دعم 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا، لكنه فشل في الحصول على تأييد 60 صوتا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

ولكن الخطة المقدمة من طرف الرئيس ترامب كان سقوطها أقوى، حين لم تحصل إلا على 39 صوتا، مقابل رفض ستين صوتا لها.

وقد أثارت مسألة الهجرة الكثير من الهجرة في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، ولكن هذا الجدل تزايد بعد وصول ترامب إلى السلطة.