الكونغو الديمقراطية.. مقتل 6 مدنيين في هجوم مسلح

لقي ستة مدنيين كونغوليين، مساء أمس الجمعة، مصرعهم على أيدي متمردين ينتمون لـ « تحالف القوات الديموقراطية » في شرق الكونغو الديموقراطية الذي يشهد اضطرابات أمنية بحسب ما أفادت به مصادر مدنية وعسكرية بالبلاد.

وقال دونات كيبوانا المسؤول الإداري في منطقة بيني في إقليم شمال كيفو، في تصريح للصحافة اليوم السبت، إن « تحالف القوات الديموقراطية توغل داخل بلدة مايي مويا وقتل ستة مدنيين وجرح آخر ».

من جهة أخرى، قال ماك هاكوزاي المتحدث باسم الجيش في المنطقة، إن « تحالف القوات الديموقراطية هاجم المدنيين، وقد صد الجيش المهاجمين إلا أن ستة مدنيين لقوا حتفهم بالسلاح الابيض ».

وسارع سكان بلدة مايي مويا، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة بيني، إلى إخلاء منازلهم على إثر هذا الهجوم.

ويتهم « تحالف القوات الديموقراطية » الذي يضم متمردين أوغنديين ينتشرون شرق الكونغو الديموقراطية منذ سنة 1996 بضلوعه في سلسلة من المجازر أدت إلى مقتل مئات المدنيين منذ سنة 2014.