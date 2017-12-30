الكونغو تقطع الإنترنت قبل مظاهرات مناهضة للحكومة





أمرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت الشركات التي توفر خدمات الاتصالات بقطع خدمات الانترنت والرسائل النصية القصيرة في أنحاء البلاد قبل مظاهرات مناهضة للحكومة مزمعة يوم الأحد.



وكان نشطاء "كاثوليك" قد دعوا إلى مسيرات في المدن الكبرى يوم الأحد لمطالبة الرئيس جوزيف كابيلا بالتعهد بعدم تغيير الدستور للترشح لفترة ثالثة والإفراج عن السجناء السياسيين.



ووفقا للدستور كان لزاما على كابيلا التقاعد في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي لدى انتهاء تفويضه ولكن تم تأجيل انتخابات رئيس جديد مرارا ومن المقرر الآن إجراء هذه الانتخابات في ديسمبر كانون الأول 2018.



وقال وزير الاتصالات إيمري أوكوندجو لرويترز إن هذا الإجراءمن أجل الحفاظ على أمن الدول،مشيرا إلى انه جاء للرد على العنف الذي يجري الإعداد له.

وأكد أنه .من واجب الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أرواح مواطني الكونغو“.



وبعث أوكوندجو برسالة إلى شركات الاتصالات بضرورة وقف خدمات الانترنت والرسائل النصية بحلول الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) في العاصمة كينشاسا حتى صدور تعليمات أخرى.



وحظرت السلطات الكونغولية مظاهرات الأحد التي يدعمها بعض زعماء المعارضة وحذرت من أن أي تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص سيتم تفريقه.