“الكونكورد” يتعادل مع الترجي فى ذهاب تمهيدي أبطال افريقيا

تعادل فريق “الكونكورد” الموريتاني مع الترجي التونسي بهدف لمثله فى مباراة ذهاب الدوري التمهيدي، لدوري أبطال إفريقيا ، على أرضية ملعب “شيخنه بيديه” فى العاصمة نواكشوط.

و قال بوبكر جوب، مدرب “الكونكورد”، فى المؤتمر الصحفي ، عقب اللقاء، أن الترجي كان عنيدا، وانتزع نقطة التعادل، موضحًا أن الوئام سيذهب إلى ملعب رادس، من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

وأكد أن تبديلاته، جاءت من خلال قراءته لأن هدف التعادل، سببه عدم الارتداد السريع إلى الخلف، بعد قطع الترجي للكرة.

ومن جانبه، قال خالد بن يحيى، مدرب الترجي، إنه كان يتمنى الفوز، للعب الإياب بأريحية، لكنه راضٍ بالتعادل، مؤكدًا أن “الكونكورد” له مكانته فى الكرة الافريقية.

وعن إمكانية رحيله عن منصبه، إذا فشل في تجاوز الفريق الموريتاني، أكد بن يحيى أنه ابن الترجي، ولعب في صفوفه، كما أن هذه المرة الرابعة، التي يتولى فيها تدريبه.