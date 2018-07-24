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اللاعب الموريتاني الحسن العيد ينتقل لـ”بلد الوليد “

صحراء ميديا منذ 23 دقيقة
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أعلن نادي بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الثاني الاسباني اليوم الثلاثاء، انتقال اللاعب الدولي الموريتاني الحسن ولد العيد إلى صفوفه قادما من فريق ليفانتي لمدة لموسمين مع إمكانية تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

ولم يحدد النادي الاسباني قيمة الصفقة، لكن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في تقييم اللاعبين يحدد قيمة اللاعب بـ 150 ألف يورو.

ولعب ولد العيد في صفوف نادي ليفانتي الاسباني في الفئات الشبابية، وشارك مع الفريق الأول في بعض المباريات في كأس الملك والدوري، ليكون بذلك أول لاعب موريتاني يشارك في دوري الدرجة الأولى الاسباني.

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صحراء ميديا

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