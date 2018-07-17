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عثمان ديمبلي يمول بناء مسجد في موريتانيا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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قرر النجم الفرنسي من أصل موريتاني عثمان ديمبيلي، تمويل بناء مسجد في القرية التي ينحدر منها في الجنوب الموريتاني.

وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من فوز النجم الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم المنظم في روسيا، وتناقلته وسائل إعلام رياضية عالمية.

ونقل موقع « كورة » عن مصادر محلية قولها إن ديمبلي، قرر تمويل بناء مسجد، في مسقط رأس والدته بقرية جاكيلي، جنوبي موريتانيا.

وتنحدر والدة ديمبلي، من أصول موريتانية، لكنها سافرت لفرنسا بعد ولادتها مباشرة.

وسبق للاتحادية الموريتانية لكرة القدم أن عرض على ديمبيلي الالتحاق بالمنتخب الموريتاني لكرة القدم، ولكنه فضل الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي، ورد عليهم باحترام كبير، وفق تعبير مصدر من داخل الاتحادية الموريتانية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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