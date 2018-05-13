صحة

اللبن يساعد على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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أكد علماء أمريكيون التأثير الإيجابي للبن المخيض، لأنه يساعد على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب والأوعية الدموية.

ووجد علماء جامعة أوبورن في ألاباما أن اللبن يتيح التواصل بين القناة الهضمية والدماغ. كما أن اللبن يساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن الخلل في مستعمرات البكتيريا في الأمعاء (الجراثيم)، يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى نسبة كبيرة من الناس.

وخلال تجارب على الفئران المخبرية، تم تغذيتها باللبن لمدة 9 أسابيع، لاحظ العلماء انخفاض السموم (المرتبطة بتدمير الخلايا) في أجسادها.

كما لاحظوا أيضا انخفاض ضغط الدم الشرياني لديها. لذلك ينصح الأطباء بتناول اللبن المخيض لفوائده العديدة وخاصة لدوره في تخفيض ضغط الدم.

 

 

المصدر: رامبلر

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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