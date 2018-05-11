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اللجنة الإفريقية لمساواة الأجناس تشيد بواقع المرأة الموريتانية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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أشادت  اللجنة الافريقية المختصة في مساواة الأجناس وتمكين النساء، بواقع المساواة التي تحظى بها المرأة في موريتانيا ، والخطوات التي قطعت في مجال التمكين والاستقلالية.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن اللجنة الإفريقية أشادت بواقع إشراك المرأة في موريتانيا، وما شمله تقريرها عن وضعية المساواة وتمكين النساء في الآجال التي حددتها اللجنة سلفا، إضافة إلى استخدام التقرير النموذجي المصادق عليه في الدورة الثانية للجنة المنعقدة في شهر دجمبر الماضي.

وكانت اللجنة الإفريقية المختصة في المساواة بين الأجناس وتمكين النساء قد عقدت دورتها الثالثة يومي 10 و 11 مايو الجاري في مقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية آديس بابا بمشاركة 47 عضوا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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