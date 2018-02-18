اللجنة التنفيذية “للفيفا” تجتمع اليوم بنواكشوط

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأحد أشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمشاركة رئيس الاتحاد “جياني انفونتينوي”، ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “أحمد أحمدي”، والأمينة العامة للاتحاد الدولي “فاتيما سامورا”.

ويبحث أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، ورؤساء اتحادات وأمناء عامين لعشرين بلداً ممثلة للقارات الخمس، على مدى يومين العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ويعتبر برنامج الدعم المالي المعروف اختصاراً باسم “فور وورد الفيفا”، إضافة إلى نقاش مستقبل بطولات الشباب، ونظام انتقال اللاعبين، وكذلك رزنامة المباريات الدولية، من أهم المواضيع المطروحة.

وكان المسؤول الأول في الفيفا انفونتينو قد أعرب عن أمله خلال زيارة قام بها السنة الماضية لموريتانيا فى أن تشكل قمة نواكشوط مناسبة لتسليط الضوء على الكرة الموريتانية، والجهود المبذولة من قبل الحكومة والاتحاد المحلى لتطوير اللعبة الأكثر شعبية بالعالم، مع نقاش مجمل القضايا المطروحة في الوقت الراهن على الاتحاد الدولى.

وأقيمت، مساء أمس السبت، مباراة استعراضية بين فريق يمثل الفيفا، وآخر يمثل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، على هامش القمة التنفيذية للاتحاد الدولي، والتي سيحتضنها قصر المؤتمرات

وضمت تشكيلة فريق الفيفا، رئيسه جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، بينما شملت تشكيلة الفريق الموريتاني، رئيس الاتحاد المحلي، أحمد يحيى، برفقة بعض المدربين.

وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، حيث افتتح فريق الفيفا التسجيل، عن طريق جياني إنفانتينو، قبل أن يعدل النتيجة، نجم الكرة الموريتانية السابق، سيد أحمد تكدي، الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب الناشئين.