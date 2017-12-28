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المجلس الأعلى للشباب ينظم دورة في أخلاقيات الصحافة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 17:25



المجلس الأعلى للشباب ينظم دورة في أخلاقيات الصحافة

 

نظم المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا اليوم الخميس بنواكشوط دورة تكوينية حول أخلاقيات المهنة الصحفية، لصالح عدد من الصحفيين والمدونين.


وقدم المجلس للمستفيدين من الدورة (20 صحفيا ومدونا) عروضا حول أخلاقيات المهنة الصحفية ودورها في تنمية وتطوير وعصرنة الدول.


وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحيى ولد الطالب ابراهيم إن تنظيم هذه الدورة يدخل ضمن عدة تظاهرات تحسيسية وتكوينات ينظمها المجلس لصالح الشباب.


وأضاف ولد الطالب ابراهيم أن الاعلام هو الوسيلة المثلى لنشر ثقافة السلم، ودعم الوحدة الوطنية من خلال نبذ خطاب الكراهية الذي يهدد لحمة المجتمع وتماسك أطيافه .


وطالب رئيس المجلس مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بمعرفة ضوابط الحرية والتثبت في نقل المعلومة، "مع الاحتفاظ بسرعة الحصول عليها، بالنظر إلى التطور الكبير الحاصل في مجال استخدام هذه الوسائط والتحديات الجمة المترتبة على ذلك".



الكلمات المفتاحية : اخلاقيات, الشباب, صحافة
 
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