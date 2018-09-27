المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية مساء اليوم

أفاد مصدر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن المجلس الدستوري سوف يصدر مساء اليوم الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها البلاد في شهر سبتمبر الجاري.

وكان المجلس الدستوري قد استقبل عدداً كبيراً من الطعون في النتائج المؤقتة والأولية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويأتي إعلان النتائج النهائية بعد معالجة هذه الطعون، في ظل انتقادات واسعة للظروف التي جرت فيها الانتخابات وما شهدته من « تلاعب بالنتائج »، وفق تعبير المعارضة.