المرابطون خارج نادى المائة فى تصنيف “الفيفا” الشهري

خرج المنتخب الموريتاني لكرة القدم ” المرابطون” من نادي المائة فى التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر اليوم الخميس.

وحلت موريتانيا فى المرتبة 104 لشهر فبراير، متراجعة بأربعة مراكز عن الشهر الماضي الذى جاءت فى المرتبة 100 ضمن منتخبات العالم.

و حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الاول قاريا، و23 عالميا خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقدمت تونس على كل من السنيغال التى احتلت المركز 29، والكونغو الديمقراطية، 39، والمغرب 42 عالميا، ومصر 43 نقطة .

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة التصنيف العالمي حيث بقيت المانيا في الريادة متقدمة على البرازيل والبرتغال والارجنتين، وبلجيكا.