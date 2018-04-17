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“المرابطون” يتوجهون إلى المغرب بمعنويات عالية بعد فوزهم ذهابا

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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يتوجه المنتخب الموريتاني للشباب (أقل من 20 عاماً) بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى المملكة المغربية؛ حيث سيجري تجمعاً إعدادياً لمدة أيام، قبل مواجهة نظيره المغربي لحساب إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم للشباب 2019 بالنيجر,حسب ما أوردته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

و أنهى المنتخب الموريتاني مباراة الذهاب التي أقيمت في نواكشوط في الحادي والثلاثين من شهر مارس المنصرم بفوز ثمين بهدفين دون مقابل.

وتقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم السبت المقبل 21 إبريل الجاري، في ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

أشبال المدرب المالي للمنتخب الوطني للشباب بايي با خاضوا بانتظام على مدى الأيام الماضية تدريبات خاصة تحضيراً لهذا اللقاء، وذلك على النجيلة الملحقة بملعب شيخا بيديا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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