حقق المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون) فوزاً ثميناً أمام منتخب بوركينافاسو، في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب شيخ ولد بيديه وسط العاصمة نواكشوط، وانتهت بهدفين دون مقابل.

وتأتي هذه المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا التي ستقام العام المقبل في الكاميرون، ويطمح « المرابطون » للتأهل إليها للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

سجل الهدف الأول المهاجم الموريتاني إسماعيل جياكيتي في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وبعدها بثلاث دقائق عزز النتيجة زميله كاسا كامارا.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الموريتاني مجموعته بستة نقاط، مما يعزز حظوظه في التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وكان المنتخب الموريتاني قد فاز في المباراة الأولى من التصفيات على منتخب بوتسوانا بنتيجة واحد لصفر سجلها اللاعب محمد بعد الله سوداني، ولم تستقبل شباك المنتخب الموريتاني أي هدف ضمن التصفيات حتى الآن.