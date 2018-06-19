المستقلة للانتخابات تدعو للتسجيل على اللائحة الانتخابية

دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عثمان ولد بيجل، اليوم الثلاثاء، المواطنين البالغين سن التصويت إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية، “ليتمكنوا من ممارسة واجبهم المدني، والإدلاء بأصواتهم طبقا لاختياراتهم” خلال الانتخابات المقبلة.

وقال ولد بيجل خلال دورة تكوينة تنظمها المستقلة للانتخابات، لرؤساء وأعضاء فروعها المحلية والجهوية، إن الإشراف على تنظيم وتنفيذ الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي يشكل أولى المهام التي تنتظر أعضاء فروع اللجنة، “وذلك بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء الذي أسندت إليه اللجنة الانتخابية مهمة تنفيذ هذا الإحصاء في 800 مركز للإحصاء، على امتداد التراب الوطني”.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي يهدف إلى إحصاء كافة الموريتانيين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، في تاريخ الاقتراع، والحاصلين على بطاقات تعريفهم الوطنية البيو مترية، مشيرا إلى أن بعثات المستقلة للانتخابات ستتولى تنفيذ عمليات إحصاء الناخبين الموريتانيين المقيمين خارج البلاد بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموريتانية في الخارج .

وطالب ولد بيجل الأحزاب السياسية الموريتانية بمواكبة اللجنة في “مسار”، الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، مضيفا أن البيانات المجمعة خلال هذا الإحصاء ستستخدم في إعداد سجل انتخابي جديد، يتم تدقيقه لتستخرج منه اللائحة النهائية.

ونظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، الثلاثاء بنواكشوط، دورة تكوينة لرؤساء وأعضاء الفروع المحلية والجهوية التي ستمثل اللجنة في تأدية مهامها المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية القادمة.

ويتابع المشاركون في الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام ، عروضا تعالج مواضيع تتعلق بالإطار القانوني للانتخابات، وإجراءات التنظيم والإشراف على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، و نظام تسيير الفروع الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية، وكيفية استقبال الترشحات، والإشراف على الحملة الانتخابية، وتأمين عمليات الاقتراع والفرز.