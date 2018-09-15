المعارضة تتصدر في ازويرات بعد فرز 72% من المكاتب

أظهرت النتائج الجزئية للشوط الثاني من الانتخابات البلدية في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، أن تحالف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، متقدم في النتائج بعد فرز 72 في المائة من مكاتب التصويت.

وتشير هذه النتائج التي حصلت عليها « صحراء ميديا » من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن تحالف المعارضة حصل على 50,57 في المائة من الأصوات، أي ما يعادل 4156 صوتاً، وهو ما يقربه أكثر من حسم السباق نحو بلدية ازويرات.

من جهته حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على 47,63 في المائة من الأصوات، أي ما يعادل 3915 صوتاً.

وفي انتظار فرز بقية مكاتب التصويت تبقى جمكيع الاحتمالات مفتوحة، خاصة وأن الفارق بين الطرفين لا يزيد على 241 صوتاً فقط.

وبحسب هذه النتائج الجزئية فإن نسبة المشاركة وصلت إلى 50,96 في المائة، فيما توقف عدد الأصوات اللاغية عند 392 بطاقة.