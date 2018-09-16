المعارضة تعلن فوزها بالمجلس الجهوي للحوض الغربي

أعلن التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، اليوم الأحد، أنه حسم التنافس لصالحه على المجلس الجهوي لولاية الحوض الغربي.

وأكد تحالف المعارضة في برقية تلقتها « صحراء ميديا » أن نتائج المحاضر « تؤكد فوز التحالف بشكل نهائي برئاسة المجلس الجهوي للحوض الغربي ».

وأضافت البرقية أن النتائج تفيد بأن تحالف المعارضة حصد 39295 صوتاً، بينما حصل الاتحاد من أجل الجمهورية على 39152 صوتاً، وذلك بفارق 143 صوتاً.

وأوضح التحالف أن هذه النتائج تأتي بعد فرز جميع مكاتب التصويت باستثناء المكتب 12 في بلدية الدفعة ويبلغ عدد المسجلين فيه 123 فقط، أي أنه لن يغير النتيجة.

ويقود لائحة المعارضة لمجلس الحوض الغربي الجهوي حزب « تواصل » وتضم حزبي حاتم واتحاد قوى التقدم.

وكان سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قد أعلن قبل ساعات أن حزبه حسم جميع المجالس الجهوية.

ومن المنتظر أن تصدر النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية ليل الأحد/الاثنين، وفق بعض المصادر.