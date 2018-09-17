موريتانيا.. المعارضة تعتصم رفضا لنتائج بلدية الميناء

أعلنت احزاب المعارضة الداعمة للائحة التغيير المترشحة لمنصب العمدة في مقاطعة الميناء، دخول مناضليها في اعتصام مفتوح أمام مقر اللجنة المستقلة للانتخابات رفضا لنتنائج الانتخابات البلدية.

وقال المترشح لمنصب العمدة عن لائحة التغيير ابراهيم ولد البكاي خلال نقطة صحفية عقدتها اللائحة اليوم الاثنين بحضور قادة المعارضة، إن هذا الاعتصام يهدف “لرفض التزوير الذي قيم به لانتزاع نجاح اللائحة”.

وكانت النتائج الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت أمس الأحد فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بفارق 18 صوتا عن لائحة التغيير المعارضة.

من جهتها قالت أحزاب المعارضة الداعمة للائحة التغيير، إن مرشحها لمنصب العمدة تمكن من الفوز بالبلدية بفارق صوت واحد حسب محاضر فرز مكاتب المقاطعة.

وأكد زعماء تحالف المعارضة وقوفهم خلف لائحة التغيير الديقراطي في الميناء “حتى كشف المتورطين في عملة التزوير وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم”.

وأشارت المعارضة خلال المؤتمر الصحفي إلى أن “هذه الحادثة التي تم اكتشافها تنبئ عن حالات تزوير واسعة، تمت في مختلف الدوائر، ومع ذلك فقد انتزعت المعارضة مكاسب مهمة وأرسل للشعب رسائل قوية تؤكد رفضه لهذا النظام”.