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المعارضة : موريتانيا تعيش “مجاعة حقيقة” ولن نسكت

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود
الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود

 

 

قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود اليوم الجمعة إن  عشرات الآلاف من المواطنيبن يعيشون المجاعة ، ومئات آلاف الماشية مهددة بالنفوق ، بسبب الأوضاع “الكارثية” التى تعيشها البلاد.

وأكد الرئيس الدوري للمنتدى فى مؤتمر صحفي أن موريتانيا تعيش أوضاعا كارثية ، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم حجم ذلك ، لكنها “غير مهتمة” ، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أن الحكومة الموريتانية فى واد والشعب فى واد ، نظرا لانقطاع التواصل بين الاثنين ، منبها على غياب الأمن وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة ، على حد تعبيره.

وأوضح أن البلاد تشهد منعطفا يخلق أملا بنهاية المعاناة مع نهاية مأمورية  الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ، مؤكدا أن المعارضة  تطمح للانتقال السلمي للسلطة ، فى ظل غياب طرف جدي فى القضية .

وأعلن ولد مولود أن المنتدى سينظم  مظاهرة من أجل الاحتجاج على واقع البلد و الوقوف فى وجه سياسات النظام ، مطالبا المواطنين  بمنع انزلاق البلد نحو الهاوية، وفق تعبيره.

واتهم النظام باختطاف الديمقراطية ، بعد عدم إشراك المعارضة  فى تشكيل اللجنة المستقلة خلافا للقانون الذى ينص على إشراكهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا مصداقية لها وتعد مؤشرا على التلاعب بالعملية الديمقراطية ، على حد تعبيره.

وقال إن عمليات الانتساب التى قام بها الحزب الحاكم مؤخرا شهدت تزويرا ، حيث تبقى 200 ألف فقط  من المسجلين على اللوائح الانتخابية .

 

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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