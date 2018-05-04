المعارضة : موريتانيا تعيش “مجاعة حقيقة” ولن نسكت

قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود اليوم الجمعة إن عشرات الآلاف من المواطنيبن يعيشون المجاعة ، ومئات آلاف الماشية مهددة بالنفوق ، بسبب الأوضاع “الكارثية” التى تعيشها البلاد.

وأكد الرئيس الدوري للمنتدى فى مؤتمر صحفي أن موريتانيا تعيش أوضاعا كارثية ، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم حجم ذلك ، لكنها “غير مهتمة” ، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أن الحكومة الموريتانية فى واد والشعب فى واد ، نظرا لانقطاع التواصل بين الاثنين ، منبها على غياب الأمن وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة ، على حد تعبيره.

وأوضح أن البلاد تشهد منعطفا يخلق أملا بنهاية المعاناة مع نهاية مأمورية الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ، مؤكدا أن المعارضة تطمح للانتقال السلمي للسلطة ، فى ظل غياب طرف جدي فى القضية .

وأعلن ولد مولود أن المنتدى سينظم مظاهرة من أجل الاحتجاج على واقع البلد و الوقوف فى وجه سياسات النظام ، مطالبا المواطنين بمنع انزلاق البلد نحو الهاوية، وفق تعبيره.

واتهم النظام باختطاف الديمقراطية ، بعد عدم إشراك المعارضة فى تشكيل اللجنة المستقلة خلافا للقانون الذى ينص على إشراكهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا مصداقية لها وتعد مؤشرا على التلاعب بالعملية الديمقراطية ، على حد تعبيره.

وقال إن عمليات الانتساب التى قام بها الحزب الحاكم مؤخرا شهدت تزويرا ، حيث تبقى 200 ألف فقط من المسجلين على اللوائح الانتخابية .