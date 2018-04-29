المغرب.. الفيلم القصير الحساني يتوهج في « الداخلة »

شهدت مدينة الداخلة، جنوبي المغرب، تنظيم النسخة السابعة من مهرجان سينمائي خصص للاحتفاء بالفيلم القصير الحساني، إذ تنافست فيه أفلام من المغرب وموريتانيا، اشتركت في معالجة قضايا تتعلق بالتراث والثقافة الحسانية.

وحاز فيلم « صليل الصمت » للمخرج الشاب جواد بابيلي على الجائزة الكبرى لمهرجان الداخلة السينمائي، فيما نال جائزة الإخراج منير نجيب عن فيلمه « أز »، بينما حصل فيلم « صدى الصوت » للمخرج محمد فاضل الجماني على جائزة السيناريو.

ويحكي فيلم « صليل الصمت » الفائز بالجائزة الكبرى قصة سجين يصارع رتابة الزمن والوحدة في زنزانة من خلال ثقب صغير يدخل منه ضوء الشمس ليخترق الغرفة المظلمة.

الفيلم من إنتاج « مختبر الصحراء » الذي يشرف عليه المخرج المغربي حكيم بلعباس والناقد السينمائي حمادي كيروم، بالإضافة إلى المنتج الأمريكي دان سميت والسويدي بيتر كوهين، في إطار مشروع لتكوين مخرجين شباب في الصحراء.

وعلى هامش المهرجان الذي اختتم أمس السبت، أقيمت ندوات وعروض، كما تمت مناقشة قضايا عديدة من ضمنها موضوع « السينما والثقافات المحلية »، كما عرضت أفلام عربية ومغربية.