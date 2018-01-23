المغرب: تعيين أربعة وزراء جدد وكاتب دولة

عين الملك المغربي محمد السادس ليل الاثنين /الثلاثاء، أربعة وزراء جدد في الحكومة، وكاتب دولة، بعد ثلاثة أشهر على إقالات مرتبطة بسوء إدارة برنامج تنمية منطقة الريف في شمال البلاد.

وشمل التعيين الجديد عبد الأحد الفاسي الفهري، الذي أصبح وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعين سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتم استحداث وزارة جديدة تعنى بالشؤون الإفريقية في إطار التوجه الإفريقي الأخير للمغرب، بعد عودته للاتحاد الإفريقي، وعيّن على رأسها محسن جزولي، بمنصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الأفريقي.

فيما تم تعيين محمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

وقد أدي الوزراء الجدد في الحكومة القسم أمام العاهل المغربي ليل البارحة.

ويأتي تعيين الوزراء الجدد مكان وزراء أقيلوا شهر أكتوبر الماضي، بعد صدور تقرير أشار إلى تأخير في تنفيذ برنامج تنمية لمنطقة الحسيمة في منطقة الريف التي شهدت حركة احتجاج لأشهر عدة.