أخبارالمغرب العربي

المغرب يحظر الاستيراد والتعاملات المالية مع إيران

Cheikh Med Horma منذ 1 ساعة
0

قررت الحكومة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية من إيران، تجاوبا مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وكشفت صحف محلية أمس الجمعة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية وجهت مذكرة في الموضوع إلى القطاع المصرفي في المملكة.

جاء ذلك إثر تلقي السلطات المغربية مذكرة من السفارة الأمريكية بالرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرد على « تويتر » محذرا من أن الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران لن يكون بمقدورها فعل ذلك مع الولايات المتحدة، في الآن نفسه.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار السنة الماضية.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 38 دقيقة
120

موريتانيا.. « عزيز » يتجول في حي تحتله القمامة

منذ 2 ساعتين
76

حسابات فيس بوك « مزورة » باسم وزراء موريتانيين

منذ 5 ساعات
409

موريتانيا..« تغريدة » تثير قلق معارضي خرق الدستور

منذ 16 ساعة
264

موريتانيا.. وزراء يُديرون الحملات الانتخابية للحزب الحاكم