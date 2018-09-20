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المغرب يرحب بزيارة وزير الخارجية الموريتاني

Cheikh Med Horma منذ 40 دقيقة
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رحبت وزارة الخارجية المغربية بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المغرب اليوم الخميس وتستمر حتى غداً الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحفي إن الزيارة « تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ».

وأكدت أن الزيارة « ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية »، وفق نص البيان.

وأوضح البيان أن الزيارة ستكون « مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا ».

وبدأت العلاقات بين موريتانيا والمغرب تشهد تقارباً في الفترة الأخيرة بعد حالة من البرود خلال السنوات الماضية.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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