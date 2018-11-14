المغرب يطلق قمرا صناعيا جديدا للحفاظ على الأمن

يستعد المغرب لإطلاق قمر صناعي جديد، يحمل إسم “محمد السادس B”، بهدف تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية.

وأكدت صحيفة المساء المغربية أن التحضيرات الأخيرة تتم بعد عام على إطلاق القمر الصناعي الأول “محمد السادس – أ”؛ الذي “أكسب المغرب حرب التجسس ضد جبهة البوليساريو والتي تطالب بالانفصال عن الصحراء”.

وأوضحت الصحيفة استنادًا إلى مصادر وصفتها بالموثوقة، أن القمر الصناعي الجديد من المرتقب أن يوضع في الفضاء يوم 20 نوفمبر الجاري، ليقوم بمهام رصد عسكرية ومدنية، على علو 700 كيلومتر عن سطح الأرض، بغية مكافحة التنظيمات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القمر الصناعي الجديد يستهدف، أيضًا، تحركات شبكات الهجرة السرية عبر حدود المملكة، بفضل امتلاكه قدرات عالية في التتبع، وقدرته على التقاط صور دقيقة لما يوجد على سطح الأرض.

ومن المنتظر، أن يحمل القمر الصناعي الجديد أجهزة تصوير دقيقة، تمكنه من التقاط الصور بدقة عالية، إضافة إلى توفره على أجهزة استقبال وإرسال ونظام “جي. بي. إس” من الجيل الجديد.

ويزن القمر الصناعي الجديد حوالي 1110 كيلوغرامات، وتم تصنيعه من طرف المؤسسة الفرنسية المختصة في صناعة الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات والفضاء “تاليس إلينيا سبيس”.

وذكرت الصحافة الفرنسية منذ فترة أن الجارتين إسبانيا والجزائر قلقتان من إطلاق المغرب لهذا القمر، لأن من شأنه أن يكشف عن مواقعهما الاستراتيجية والعسكرية.

وكان القمر الصناعي “محمد السادس – أ” الذي يبلغ وزنه 1110 كلغ قد تم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة صاروخ إيطالي الصنع من طراز Vega، وصمم القمر الصناعي كل من شركة “تاليس إيلينيا سبيس” التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير وشركة “إيرباص ديفانس آند سبيس” والتي اهتمت بتوفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات ومراقبة الساتل.

وكانت صحيفة “إ بي سي” الإسبانية، قد أكدت في تقرير لها أن المغرب رفع ميزانية التسلح في الخمس سنوات الأخيرة، لتصل إلى 3,2 مليار دولار، موزعة على تجديد وتطوير سلاحه البري والجوي والبحري. مشيرة إلى إن الرباط دخلت مؤخرًا في مفاوضات مع واشنطن لاقتناء عشرات الطائرات المقاتلة من نوع “إف 16” وشراء أنظمة رصد متطورة تشمل رادارات مراقبة.