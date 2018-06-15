المغرب يعزز تعاونه مع أفريقيا في مجال « علوم الفضاء »

وقعت السلطات المغربية، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية شراكة مع مركز أفريقي مختص في علوم وتكنولوجيا الفضاء تابع للأمم المتحدة، وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية في مجال « علوم الفضاء ».

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأولى من نوعها في شبه المنطقة، من طرف محمد مثقال، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وأنس عمران، مدير المركز الإقليمي الأفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية، وهو مركز تابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في العاصمة المغربية الرباط، على هامش الدورة الثامنة لمجلس إدارة المركز الإقليمي الأفريقي، وبحضور وزير التعليم العالي المغربي والعديد من السفراء الأفارقة المعتمدين في المغرب.

وقال الطرفان الموقعان على الاتفاقية إنها تدخل في سياق « تنفيذ سياسات التعاون جنوب-جنوب لصالح أفريقيا »، وأكدا أنها « ستمكن من تسهيل وتطوير التعاون ما بين الوكالة والمركز، من خلال توفير المناهج الأكثر تطوراً وحداثة للباحثين والعلماء الأفارقة ».

وأشار الطرفان إلى أن الباحثين الأفارقة في مجال الفضاء ستمكنهم هذه الاتفاقية من « الاستفادة من أكثر أساليب التكوين والبحث فعالية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء »، كما أنه سيتم تحصيص عدد من المنح الدراسية للأطر والطلاب الأفارقة، تمنحها بشكل سنوي وكالة التعاون المغربية.

وخلص الطرفان إلى قول إن « اتفاقية الشراكة ستسمح أيضاً بتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية للطرفين، بالإضافة إلى القدرة على تنظيم ورشات وندوات وأنشطة عديدة، وبعثات الخبراء، وزيارات دراسية، ولقاءات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى التعاون الأفريقي في مجالات علوةم وتكنولوجيا الفضاء، والاستخدام السلمي للفضاء ».