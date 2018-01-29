المغرب يقترح تشكيل مرصد إفريقي للهجرة

اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الاثنين في إطار “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، استحداث مرصد إفريقي للهجرة، ومنصب مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي مكلف بالهجرة.

وقال العاهل المغربي في رسالة وجهها إلى الدورة العادية الـ 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، إن المرصد الإفريقي للهجرة يرتكز عمله على ثلاثة محاور، هي “الفهم والاستباق والمبادرة”، “حيث سيعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين”.

وعبر الملك محمد السادس عن استعداد المغرب لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة، مضيفا أن الهدف من إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، يتمثل “في تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال”.

وأكد العاهل المغربي أن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” ستساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، “كما تسعى إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب- جنوب، وأداة للتضامن”.