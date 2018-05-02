المغرب يقطع العلاقات مع إيران بسبب دعم البوليساريو

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران وحزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو.

وذكر بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

وقال إن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.

وأضاف: « هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا ».

وتابع قائلا: « مسؤول في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو وهذا لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ».

وذكر أن « مسؤولين كبارا من حزب الله زاروا تندوف (مقر جبهة البوليساريو على الأراضي الجزائرية) في 2016 لالتقاء مسؤولين عسكريين في البوليساريو ».

وأكد أن حزب الله أرسل صواريخ أرض جو من طراز سام 9 وسام 11 وستريلا هذا الشهر إلى البوليساريو.

ولم يصدر على الفور رد فعل إيراني على تحرك المغرب أو الاتهامات التي وجهها لها. وسبق أن ساندت إيران البوليساريو.

وقال بوريطة إنه عاد للتو من إيران بعدما أبلغها بقرار المغرب قطع العلاقات، وأضاف أن السفير المغربي لدى طهران عاد بالفعل إلى المملكة وأن القائم بالأعمال الإيراني سيطرد على الفور.

وكان المغرب قطع عام 2009 علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما إياها بالتشكيك في الحكم السني في البحرين ذات الأغلبية الشيعية. واستعاد البلدان العلاقات تدريجيا بحلول 2014 لكنها لم تكن قوية مطلقا.