المكتب التنفيذي للحزب الحاكم يجتمع لإصدار الترشحات

قالت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » إن المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيعقد اجتماعاً، مساء اليوم الأحد، لمناقشة قائمة الترشحات التي أسفر عنها اجتماع مطول مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت هذه المصادر أن قيادة الحزب الحاكم دخلت يوم أمس في اجتماع مطول مع ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي، استمر حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد.

وقد أسفر اللقاء مع الرئيس عن إصدار لائحة بالترشحات التي سيقدمها الحزب في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة، والتي ستنظم فاتح شهر سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يسفر اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، الذي ينعقد مساء اليوم، عن إصدار اللائحة النهائية لترشحات الحزب الحاكم.

ويترقب الموريتانيون هذه اللائحة لأنها ستحسم الكثير من الصراعات المحلية والجهوية على تزكية الحزب للترشح للمناصب الانتخابية.

وكانت تسريبات عديدة قد تم تداولها بخصوص حسم الترشحات في العديد من المناصب، من أبرزها ترشيح عضو المكتب التنفيذي الشيخ ولد بايه للمقعد النيابي عن مقاطعة ازويرات.