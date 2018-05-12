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المنتخب الموريتاني للشباب يفوز على نظيره الغيني

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 6 دقائق
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تغلب المنتخب الموريتاني للشباب، مساء اليوم السبت، على نظيره الغيني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على  ملعب شيخا بيديا، في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أقل من 20 عاماً، التي تحتضنها النيجر العام المقبل.
سجل هدف المباراة الوحيد، المهاجم الموريتاني سيدي أحمد كمرا، في الدقيقة السابعة والعشرين من شوط المباراة الأول.

ويلعب المنتخب الموريتاني للشباب، مباراة الإياب الاسبوع المقبل، في العاصمة الغينية كوناكري.

وكان المنتخب الموريتاني قد تخطى الشهر الماضي نظيره المغربي في الدور الأول من التصفيات، مستفيدا من فوزه في نواكشوط بهدفين دون رد، وخسارته في الرباط بهدف وحيد.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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