المنتدى: الحكومة تتجاهل ظروف البلاد الصحية

ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، اليوم الاثنين، بـ”لامبالاة الحكومة الموريتانية اتجاه الأوضاع الصحية للمواطنين، التي تشهد تفاقما خطيرا، في ظل إضراب الأطباء المستمر منذ ىعض الوقت”.

جاء ذلك على لسان قادة المنتدي الذين زاروا اليوم الاثنين مركز الاستطباب الوطني، أكبر مستشفي في موريتانيا، للإطلاع على أوضاع المرضي الصحية.

واتهم قادة المنتدي الحكومة بتجاهل ظروف البلاد الصحية، في ظل عدم فتحها قنوات حوار مع الأطباء المضربين، واصفين مطالبهم بالمشروعة والعادلة.

واستنكر بيان صدر بعيد الزيارة “تجاهل الحكومة للوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الصحة، مطالبا بالتدخل العاجل لتسوية المشاكل، التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

ودعا البيان الحكومة الموريتانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا المجال، معلنا تضامن المنتدي مع جميع المواطنين.