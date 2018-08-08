المنتدى: النظام الموريتاني تدخل لمنع ترشيح ولد غدة

قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، إن ملف ترشح ولد غده استوفى كل الشروط القانونية، غير أن النظام تدخل من خلال النيابة العامة لمنع ترشيحه.

وأضاف المنتدى في مؤتمر صحفي عقده قادته اليوم الاربعاء، بعد رفض المستقلة للانتخابات ملف ترشيح ولد غدة للانتخابات المقبلة، إن رفض الملف، “يعكس فشل النظام في كسب أصوات الناخبين، بلجوئه لتصفية الحسابات السياسية عبر القضاء” .

وحذر المنتدى المعارض من التضييق على خيارات المواطنين، من خلال تسييس القضاء، لما له من انعكاسات خطيرة في المستقبل.

وأعتبر أن ما يتعرض له السيناتور السابق محمد ولد غده، والمرشحين المعتقلين محمد ولد الشيخ، وبيرام ولد اعبيدي بأنه إهانة للديمقراطية والمدافعين عنها في موريتانيا.

وأعلن اليوم في نواكشوط عن رفض المستقلة للانتخابات عن رفض ملف ترشيح السناتور السابق محمد ولد غدة الذي قدم ملف ترشيحه عن طريق حزب التناوب الديمقراطي “إيناد”.