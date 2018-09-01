الموريتانيون يصوتون في الانتخابات المحلية والتشريعة والجهوية

توجه الناخبون الموريتانيون اليوم السبت إلى مكاتب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الأول من الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، التي اختتمت حملتها الدعائية ليل الخميس/الجمعة.

ويبلغ عدد الناخبين الموريتانين أزيد من مليون وأربعمائة ألف ناخب سيصوتون في خمس استحقاقات في وقت واحد، هي النيابيات بلوائحها الوطنية، والجهوية، والنسائية، والبلديات، و المجالس الجهوية .

ويشارك في هده الانتخابات 98 حزبا سياسيا قدموا 143 لائحة للانتخابات البلدية، و67 لائحة جهوية و109 لائحة مقاطعية، و96 لائحة نيابية، و87 لائحة للنساء ، ويبلغ عدد مكاتب التصويت 4035 يقضي القانون بأن لا يتجاوز عدد المصوتين في المكتب الواحد 500 ناخب .

وكانت قوات الأمن وأفراد الجيش في موريتانيا، قد صوتوا أمس الجمعة، في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وذلك يوماً واحداً قبل موعد استدعاء مليون وأربعمائة ألف ناخب موريتاني للتصويت في هذه الانتخابات.