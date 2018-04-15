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الموريتاني عالي عبيد أساسيا في تشكلة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 40 دقيقة
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دفع مدرب نادي ليفانتي الإسباني باكو لوبيز ، باللاعب الموريتاني عالي عبيد، في تشكيلته الأساسية، التي تواجه نادي اتلتيكو مدريد في الجولة 32 من الدوري الاسباني.

ويلعب عالي أعبيد في الفريق الرديف لنادي ليفانتي، وتعتبر هذه هي المباراة الأولي له في دوري الدرجة الأولي الاسباني “لاليغا”.

ويلعب عالي اعبيد في مركز الظهير الأيسر ضمن التشكيلة الأساسة، لليفانتي الذي يحتل المركز السابع عشر في ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة.

ويعتبر عالي ثاني لاعب يشارك في مباريات دوري الدرجة الأولي الإسباني، بعد مواطنه الحسن ولد العيد، الذي لعب أول مباراة له في الدوري الاسباني شهر دسمبر الماضي ، وكانت ضد نادي مالغا، ضمن الجولة الرابعة عشر.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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