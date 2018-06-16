أخباررياضة

المونديال.. استخدام تقنية الفيديو لأول مرة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 3 ساعات
0

استخدمت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال مباراة فرنسا واستراليا اليوم السبت في كازان ضمن المجموعة الثالثة من مونديال روسيا 2018.

وأوقف الحكم الاوروغوياني أندريس كونيا اللعب بعد عرقلة لم يحتسبها ارتكبها المدافع جوشوا ريدسون على الفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يعيد النظر بقراره ويمنح ضربة جزاء ترجمها مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني بنجاح مفتتحا حصة التسجيل في الدقيقة 58.

إلا أن المنتخب الاسترالي سارع إلى معادلة النتيجة عبر ضربة جزاء أيضا نفذها لاعبه مايل جديناك في الدقيقة 62، بعدما لمس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الكرة بيده في منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 81، عاود المنتخب الفرنسي التقدم (2-1) عبر بول بوغبا.

وهي المرة الأولى تستخدم فيها هذه التقنية (“في ايه آر”) في كأس العالم، بعدما أقر الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت سابق من هذا العام، اعتماد التقنية المثيرة للجدل في أبرز بطولاته، بدعم مباشر من رئيسه السويسري جاني انفانتينو.

ويمكن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ضربة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة او في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.

وفي مونديال روسيا، تم اعتماد 13 حكما ليكون عملهم حصريا خلف شاشات المراقبة في مركز تحكم مركزي في العاصمة موسكو. وقد يتحول أيضا 35 حكما من الأساسيين إلى حكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 51 دقيقة
13

اسبانيا وفرنسا تستقبلان مهاجرين رفضتهم إيطاليا

منذ 5 ساعات
172

دعوة لإنشاء جهاز خاص لتنظيم أسواق نواكشوط

منذ 6 ساعات
72

هولندا تنسحب من بعثة حفظ السلام في مالي

منذ يوم واحد
361

المغرب يعزز تعاونه مع أفريقيا في مجال « علوم الفضاء »