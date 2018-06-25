أخباررياضة

المونديال.. السعودية تهزم مصر بهدف قاتل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا قاتلا على المنتخب المصري اليوم الاثنين بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018.

وفي مباراة هامشية في حسابات المجموعة أقيمت في فولغوغراد، تقدمت مصر عبر لاعبها محمد صلاح في الدقيقة 22 قبل أن يعادل المنتخب السعودي من ركلة جزاء سجلها سلمان الفرج في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، باغت سالم الدوسري الدفاع المصري، بتسجيل هدف الفوز لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسجلت المباراة تضييع المنتخب السعودي لركلة جزاء تصدي لها ع عصام الحضري الذي أصبح اليوم أكبر لاعب سنا في تاريخ المونديال.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
313

موريتانيا.. انطلاق الاجتماعات المحضرة للقمة الأفريقية

منذ 5 ساعات
138

موريتانيا تهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا

منذ 7 ساعات
46

ليبيا.. إنقاذ نحو ألف مهاجر في سواحل البلاد

منذ 8 ساعات
213

الحكومة المالية : مقتل 16 شخصا فى اشتباكات عرقية