المونديال.. السعودية تهزم مصر بهدف قاتل

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا قاتلا على المنتخب المصري اليوم الاثنين بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018.

وفي مباراة هامشية في حسابات المجموعة أقيمت في فولغوغراد، تقدمت مصر عبر لاعبها محمد صلاح في الدقيقة 22 قبل أن يعادل المنتخب السعودي من ركلة جزاء سجلها سلمان الفرج في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، باغت سالم الدوسري الدفاع المصري، بتسجيل هدف الفوز لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسجلت المباراة تضييع المنتخب السعودي لركلة جزاء تصدي لها ع عصام الحضري الذي أصبح اليوم أكبر لاعب سنا في تاريخ المونديال.