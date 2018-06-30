المونديال.. السماح بإجراء تبديل رابع في الشوطين الإضافيين

من المقرر أن يشهد الدور الثاني من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 التي تنطلق اليوم السبت بدء تطبيق قاعدة جديدة لم يسبق تطبيقها في تاريخ المونديال،تتمثل في السماح بإجراء التبديل الرابع خلال المباريات الإقصائية التي تمتد لشوطين ، في حال انتهاء الوقت الأصلي والقانوني بالتعادل.

والتبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة ،التي تطبق لأول مرة بالمونديال، بعد قاعدة اللعب النظيف ،التي أسفرت عن تأهل منتخب اليابان على حساب المنتخب السينغالي عقب تلقيه 4 إنذارات فقط مقابل 6 إنذارات للمنتخب السنغالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قرر السماح بإجراء التبديل الرابع خلال الأدوار الإقصائية لمونديال روسيا بعد انعقاد اجتماع مجلسه التنفيذي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا ي،ومي 15 و16 مارس الماضي.

كما يعرف مونديال روسيا، استخدام تقنية الفيديو المساعدة للتحكيم (فار)، لأول مرة في تاريخ المونديال.