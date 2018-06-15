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المونديال.. المغرب يحبط آمال العرب بهزيمة “قاتلة” أمام إيران

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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خسر المنتخب المغربي بهدف لصفر فى الوقت القاتل ضد نظيره الإيراني ، سجله اللاعب المغربي بوحدوز فى مرماه ، بعد سيطرة على اللقاء.

وسيطر رفاق اللاعب حكيم زياش على مجريات الشوط الأول ، دون التمكن من ترجمة السيطرة إلى أهداف ، فيما تمكن المنتخب الإيراني من الحفاظ على شباكه .

فى الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الإيراني ، وشكل خطورة على المرمى المغربي ، وعانى المنتخب ا من مجهود الشوط الأول ، خصوصا أنه دخل اللقاء بمستوى قوي ، دون الفوز .

وتلقت المنتخبات العربية هزيمتها الثالثة على التوالي ، بعد خسارة المملكة العربية السعودية بخماسية نظيفة ضد المستضيف روسيا ، بينما تلقت مصر التى لعبت مباراة كبيرة هزيمة فى الدقيقة الأخيرة بهدف من الأرغواي ، وتنتظر تونس مباراة صعبة ضد انجلترا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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