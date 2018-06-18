رياضة

المونديال.. تونس تنهزم أمام انجلترا في الوقت القاتل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 15 دقيقة
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تلقي المنتخب التونسي لكرة القدم هدفا قاتلا من هاري كين في الدقيقة 91، ليخسر المباراة التي جمعته بنظيره الانجليزي مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا بروسيا.

وتلقي المنتخب التونسي هدفا مبكرا في الدقيقة 11 سجله مهاجم توتنهام هاري كين، غير أن المنتخب التونسي استطاع العودة في النتيجة من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 35 من الشةط الأول نفدها بنجاح فرجاني ساسي.

وأهدرت انجلترا العديد من الفرص أمام دفاع تونس الصامد لكن كيران تريبيير أرسل ركلة ركنية ولمست الكرة رأس هاري ماجواير قبل أن تصل إلى كين غير المراقب ليمنح انجلترا الفوز الصعب في اللحظات الأخيرة.

 

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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