المونديال.. نيجيريا تخسر من كرواتيا بهدفين لصفر

فازت كرواتيا على نيجيريا بهدفين لصفر أحدهما جاء بنيران صديقة والآخر من ركلة جزاء في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا اليوم السبت.

وبرأسية ماريو مانزوكيتش اصطدمت الكرة بلاعب وسط نيجيريا أوجينيكارو إيتيبو، وتبدل اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة 32.

وضاعف لوكا مودريتش الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 71، واحتسبت ركلة الجزاء بعدما أسقط وليام إيكونج مدافع نيجيريا مانزوكيتش في المنطقة أمام الحكم، بعدما أحاط بذراعيه المهاجم الكرواتي خلال صراع في المنطقة.

وتتصدر كرواتيا، التي لم تواجه أي مشاكل تذكر من المنافس الافريقي، المجموعة الرابعة بعد تعادل الأرجنتين 1-1 مع أيسلندا في موسكو في وقت سابق اليوم..