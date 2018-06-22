المونديال.. نيجيريا تفوز على إيسلندا بهدفي أحمد موسي

حقق المنتخب النيجيري فوزا ثمينا بهدفين لصفر على نظيره الأيسلندي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من مونديال روسيا 2018.

وأهدى أحمد موسى مهاجم المنتخب النيجيري الفوز لبلاده على ايسلندا بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 49 و75.

و أشعل الفوز النيجيري المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة، بعدما حسمت كرواتيا البطاقة الأولى بتحقيقها أمس الخميس فوزها الثاني على الأرجنتين.

كما أنعش هذا الفوز آمال المنتخب الأرجنتيني بالتأهل الى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، وكان الوضع سيتعقد كثيرا على المنتخب الأرجنتيني وصيف النسخة الماضية وبطل 1978 و1986، في حال فوز ايسلندا بمباراة الجمعة لأنه تعثر أمام الأخيرة في الجولة الأولى (1-1)، ثم سقط قبل 24 ساعة سقوطا ذريعا امام كرواتيا صفر-3.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الحاسمة الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي الأرجنتين مع نيجيريا، وهي بحاحة للفوز من أجل التأهل، شرط عدم فوز ايسلندا على كرواتيا في التوقيت ذاته، لأنه سيتساوى المنتخبان الأميركي الجنوبي والأوروبي، المشارك للمرة الأولى في النهائيات، باربع نقاط لكل منهما، وحينها سيدخل فارق الأهداف لتحديد المتأهل بينهما.