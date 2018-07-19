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الناطق باسم الحكومة: من يتحدثون عن رحيل الرئيس « واهمون »

Cheikh Med Horma منذ 21 دقيقة
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قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إن النظام سيبقى وأن من يتحدثون عن رحيل الرئيس مع نهاية ولايته الرئاسية « واهمون ».

الوزير كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وقال: « هذا النظام باق ومن يتحدثون عن أن رئيس الجمهورية سيذهب بعد عشرة أشهر أو أحد عشر شهرا يحلمون أحلام الظهيرة وواهمون ».

وأضاف الوزير أن ولد عبد العزيز « أنقذ موريتانيا من الضياع الذي وقعت فيه دول كثيرة، وهي أمانة في عنقه والموريتانيون متعلقون به ولن يضيع الأمانة ولن يخيب آمال الموريتانيين »، وفق تعبيره.

وتتناقض تصريحات الناطق باسم الحكومة مع تصريحات عديدة أدلى بها الرئيس ولد عبد العزيز حين أكد أنه سيغادر الحكم مع نهاية ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد.

وسبق أن قال ولد عبد العزيز إنه لن يستجيب للمطالب المتعلقة بترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وقال إنه « لن يكون عقبة أمام تطبيق الدستور ».

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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