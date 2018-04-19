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الناطق باسم الحكومة يتهم المعارضة بتسريب اتفاقها مع الأغلبية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 6 دقائق
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، إن “المعارضة المقاطعة” اتصلت بالأغلبية أيام الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري الأخير بهدف المشاركة في الاستفتاء.

وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن من سماها “المعارضة المقاطعة بما فيها المنتدى” حاولت الدخول مع الأغلبية في حوار سري من أجل الاتفاق على قضايا متعلقة بالانتخابات تضمن مشاركة المعارضة في الاستفتاء على الدستور.

وأكد ولد الشيخ أن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، ردت بالإيجاب على رغبة المنتدى، وبدأت المفاوضات، “وأسفرت عن اتفاق سربته المعارضة بعد ذلك”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن الحكومة لم تدخل مع المعارضة في حوار سري ولا علني، “وهذا الحوار حدث بالفعل وكان بين الأغلبية والمعارضة المقاطعة”.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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