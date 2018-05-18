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النجمة اللبناني يكتسح الوئام الموريتاني فى البطولة العربية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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خسر نادي الوئام الموريتاني،  أمس الخميس، في بداية مشواره بتصفيات البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، على يد النجمة اللبناني، برباعية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية،وسجل أهداف النجمة محمود سبليني في الدقيقتين (15) و(40)، وعلي سلمان في الدقيقة (52)، وحسن معتوق في الدقيقة (64).

وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة من الجانبين، لكن السيطرة كانت واضحة لفريق النجمة الذي هدد مرمى الحارس بوبكر تورى، في مناسبات عدة، ونجح في استغلال أخطاء وثغرات دفاع فريق الوئام، وسجل 4 أهداف.

وتصدر النجمة، المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل الفيصلي السعودي، والإفريقي التونسي 2-2، بينما بقي الوئام في المركز الأخير دون نقاط.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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